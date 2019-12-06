Встреча премьер-министра Болгарии с послом РФ прошла в Софии

Политики обсудили отношения между государствами и пришли к единому мнению, что «нет никаких предпосылок, которые препятствовали бы их развитию в прагматическом и доброжелательном духе в будущем».

По словам болгарского премьера, руководство страны заинтересовано во взаимовыгодном равноправном диалоге с Москвой. При этом в Болгарии руководствуются собственными национальными интересами, а также придерживаются евроатлантической и европейской политики.

Борисов обратил внимание на заинтересованность обеих сторон в сотрудничестве в областях туризма, экономики, энергетики, образования, транспорта, культуры, науки и социальной политики.

Отмечается, что накануне советник посольства Болгарии в Москве был объявлен персоной нон-грата. В российском МИД это объяснили ответом на высылку болгарским руководством сотрудника дипмиссии РФ в конце октября. Дипломата тогда заподозрили в шпионаже.