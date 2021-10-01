Встреча пограничников восьми стран состоится в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском состоятся переговоры с участием экспертов Арктического форума береговых охран. Мероприятие продлится с 5 по 8 октября. Об этом сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на пресс-центр пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

В переговорах примут участие представители Дании, Исландии, Канады, России, Норвегии, США, Финляндии и Швеции. Пограничники обсудят сотрудничество в акватории Арктики.

В пресс-службе отметили, что в приоритете Арктического форума береговых охран стоит укрепление многостороннего сотрудничества и взаимодействия в морских пределах региона по решению совместных задач.

«Среди них обеспечение безопасности судоходства, охрана морской окружающей среды, реагирование на нештатные ситуации, а также поддержание устойчивого развития Арктического региона», — отметили в ведомстве.