Мир 05 апреля 2023, 00:22 Встреча НАТО в Брюсселе подтвердила риск начала новой мировой войны — МИД Венгрии Глава МИД Венгрии Сийярто: риск начала новой мировой войны из-за Украины вполне реален РИА «Новости»

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Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе означает, что риск начала новой мировой войны из-за ситуации на Украине вполне реален. Такое опасение высказал журналистам министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто, который также принимал участие в совещании. Его выступление транслировал телеканал М1.

«К сожалению, в свете сегодняшних выступлений можно сказать, что мы приближаемся к еще одной мировой войне», — заявил венгерский министр.

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Сийярто отметил, что на совещании призывал не допустить прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией, ибо это чревато глобальным конфликтом. Прямое вмешательство НАТО в конфликт приведет к новой мировой войне, считает глава МИД Венгрии. По словам министра важно, чтобы альянс не поставлял на Украину вооружения на коллективной основе.

Сийярто указал на позицию Венгрии, которая выступает за мир и не усиливает «воинственную риторику». Страна продолжит работать в этом направлении, несмотря на оказываемое давление, подчеркнул министр.