Встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась. Путин и Зеленский начали двусторонние переговоры
Встреча глав четырех стран, продолжавшаяся в Париже около двух часов, завершилась. Сейчас двустороннюю встречу проводят президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.
Офис Владимира Зеленского сообщил, что переговоры возобновятся в четырехстороннем формате после двусторонней встречи Владимира Путина.
Зеленский чуть не занял место Путина на саммите «нормандской четверки». ВидеоПодробнее
На встречу президентов России и Украины официально отведено около 45 минут. Ранее, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны времен ограничены не будут.
В Елисейском дворце журналистам сообщили, что Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию.
«Да, дискуссии идут по совместной декларации», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита «нормандской четверки» едва не сел на место, предназначенное его российскому коллеге Владимиру Путину.