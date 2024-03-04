Мир 04 марта 2024, 18:26 Встреча экспертов ядерной «пятерки» прошла в Саудовской Аравии МИД: в Саудовской Аравии 29 февраля прошла встреча экспертов ядерной «пятерки» Pxhere

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Рабочая встреча экспертов ядерной «пятерки» состоялась в Саудовской Аравии на прошлой неделе. Об этом сообщили на сайте МИД России.

«В рамках выполнения Россией функций координатора в ядерной „пятерке“ 29 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств», — отметили в ведомстве.

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Там уточнили, что речь идет о странах, обладающих ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ЯО. В объединение входят Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

В октябре 2023 года замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что власти составят график встреч ядерных стран и представит его партнерам. Первая консультация в рамках ядерной «пятерки» состоялась на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в том же году.