Мир 20 февраля 2023, 21:11 Встреча Байдена и Зеленского должна была показать успехи в «духовном освобождении» Украины от России — РПЦ РПЦ: встреча Байдена с главой ПЦУ задумана как демонстрация «духовного освобождения» Киева Telegram-канал президента Украины ВладимираЗеленского / Telegram

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Встреча президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием должна была показать «успехи» США в духовном освобождении Украины от России. Об этом ТАСС заявил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

«Ни для кого не секрет, что лжецерковь ПЦУ строилась при самом активном участии США и именно с этой целью — расторгнуть навсегда узы духовного родства братских народов России и Украины, вышедших из днепровской крещальной купели святого князя Владимира», — сказал Балашов.

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Протоиерей предположил, что Байдену посоветовали пожать руку Епифанию, как «пионеру религиозной свободы, продвигаемой США во всем мире». Балашов напомнил, что эта «свобода» насаждается сегодня на Украине при помощи обысков в храмах, арестов монахов и священников, а также угроз полного запрета канонической православной церкви в стране.

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