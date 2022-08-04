«Вставай, спящий Джо». Starbucks посмеялся над Байденом, не видящим рецессию

Экономика США продолжает переживать тяжелые времена. При этом в Белом доме упорно делают вид, что рецессии нет. В сети кофеен Starbucks решили помочь американскому лидеру Джо Байдену наконец открыть глаза и увидеть происходящее.

В одной из кофеен заметили таблички с надписями «С каждой чашкой кофе, которую вы покупаете, старичок Байден просыпается и видит рецессию» и «Просыпайся, спящий Джо».

В конце июля пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер разозлилась из-за вопроса журналиста о ситуации в экономике. Он обратил внимание, что сначала в Белом доме говорили о том, что два квартала отрицательного роста ВВП представляют точное описание экономического спада, а затем попытались подменить понятие.

В ответ Жан-Пьер заявила, что надо учитывать много факторов и индикаторов.

«А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии не два отрицательных квартала по ВВП», — заключила она.