Мир 19 июня 2023, 03:30 «Вставь монету в прорезь». Шольца высмеяли за попытку «послать сигнал» России из кабины истребителя WDR: немцы высмеяли Шольца за попытку «послать сигнал» России из кабины истребителя YouTube

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Сюжет телекомпании WDR, в котором канцлер Германии Олаф Шольц неловко залезает в кабину истребителя Eurofighter во время учений НАТО Air Defender, вызвал насмешки со стороны немецких зрителей. Шольца предложили отправить в полет один раз в надежде, что он не вернется.

В сюжете приглашенный эксперт заявил, что канцлер Германии в кабине истребителя — это символичный «сигнал» России и союзникам по НАТО. Немцы высмеяли Шольца и его попытки «послать сигнал». Один из комментаторов предложил сразу же отправить канцлера на Восточный фронт.

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«Отказник от военной службы по соображениям совести в истребителе! Высший класс», — написал второй зритель.

Комментаторы назвали представление с истребителем «цирком» и «позором».

«Я бы спокойно позволил Олафу слетать один раз. Возможно, он больше не вернется», — пошутил один из зрителей.

«Олаф думает, что это заводная игрушка, как в торговом центре. Все, что ему нужно сделать, это вставить монету в прорезь, и оно начнет двигаться», — заметил другой.

Шольц в начале июня заявил, что готов вернуться к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Однако в графике российского главы государства не нашлось места для разговора с немецким канцлером.