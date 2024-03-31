Мир 31 марта 2024, 05:13 «Встал на лыжи». На Украине назвали одну из версий увольнения советника Зеленского «Страна.ua»: Зеленский уволил Шефир, не простив советнику бегства в начале СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего ближайшего друга и соратника Сергея Шефира, не простив ему бегства из Киева в начале специальной военной операции. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«Президент не простил ему, что в первые дни Шефир спешно покинул Киев. После этого его отставка была делом времени», — говорится в сообщении.

Реклама

Этому не помешало ни то, что Зеленский и Шефир были знакомы со времен юности украинского лидера, ни большая роль последнего в «общей конструкции госуправления». В частности, в плане общения с бизнесменами и олигархами.

Известно и то, что семья Зеленского переписала на семью советника корпоративные права на украинские и оффшорные компании, поэтому Шефира даже называли «кошельком президента».

При этом один из знакомых советника рассказал изданию, что тот решил уволиться по собственному желанию, скептически оценивая происходящее на Украине. По его словам, Шефир решил «встать на лыжи», но еще под вопросом, дадут ли ему уйти.

Ранее Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в стране.