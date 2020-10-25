«Встает и ложится с мыслями обо мне». Эрдоган посоветовал Макрону провериться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь выступил с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Он посоветовал своему коллеге «провериться» у врачей.

Об этом Эрдоган сказал во время своего выступления в городе Малатья, которое транслировали в Twitter.

«Тип, который сейчас руководит Францией, встает и ложится спать с мыслями об Эрдогане. Пусть лучше на себя посмотрит. Ему действительно надо провериться», — заявил турецкий лидер.

Ранее французский президент выступил с большой речью, в которой высказался про борьбу с сепаратизмом в стране. Макрон заявил, что новый законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, представят 9 ноября.

Для борьбы с исламским сепаратизмом Франция планирует особое внимание уделить обучению детей. Президент также отметил необходимость создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране — сделать это нужно совместно с Советом мусульман Франции. Макрон отметил, что сейчас необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

В ответ на такое заявление Эрдоган отметил, что Макрону нужно «лечить свою психику», если он предлагает идеи «просвещенного ислама».