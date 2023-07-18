Мир 18 июля 2023, 00:46 Вспышку птичьего гриппа у кошек зафиксировали в Польше ВОЗ зафиксировала случаи птичьего гриппа у кошек в Польше Unsplash

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ВОЗ зафиксировала случаи заражения птичьим гриппом у кошек в Польше. Об этом сказано в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

«По состоянию на 11 июля было исследовано 47 проб от 46 кошек и одного каракала, содержащегося в неволе, из которых 29 оказались положительными на грипп A (H5N1)», — сказано в сообщении.

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Источник заражения вирусом на данный момент неизвестен. Уже 11 кошек умерли сами, а еще 14 подвергнуты эвтаназии. Последний случай смерти был зарегистрирован 30 июня. На 12 июля ни один из людей, контактировавший с зараженными кошками, не сообщил о признаках болезни.

В организации отметили, что риск заражения людей при контакте с зараженными кошками крайне низок. Подхватить инфекцию могут владельцы кошек и те, кто профессионально контактирует с животными, например, ветеринары.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области депутаты решили внести популяцию озерных чаек в состав охотничьих ресурсов из-за птичьего гриппа. Разрешение охоты на чаек снизит риски распространения заболевания на крупные птицеводческие предприятия, посчитали в заксобрании.