Вспышку полиомиелита в Нигерии вызвал карантин из-за коронавируса
Плановую вакцинацию в Нигерии приостановили из-за карантина по коронавирусу. Однако это спровоцировало вспышку полиомиелита, сообщила «Русская планета» со ссылкой на SBS.
Представители Всемирной организации здравоохранения зарегистрировали два случая полиомиелита у детей.
«Полиовирус неизбежно продолжит циркулировать в обществе Нигерии и может парализовать детей. Ограничительные меры в связи с борьбой с коронавирусом привели к приостановке плановой иммунизации населения», — отметил координатор ВОЗ по борьбе с полиомиелитом Паскаль Мканда.