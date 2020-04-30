    30 апреля 2020, 13:03

    Вспышку полиомиелита в Нигерии вызвал карантин из-за коронавируса

    Ольга Ситникова

    Плановую вакцинацию в Нигерии приостановили из-за карантина по коронавирусу. Однако это спровоцировало вспышку полиомиелита, сообщила «Русская планета» со ссылкой на SBS.

    Представители Всемирной организации здравоохранения зарегистрировали два случая полиомиелита у детей.

    «Полиовирус неизбежно продолжит циркулировать в обществе Нигерии и может парализовать детей. Ограничительные меры в связи с борьбой с коронавирусом привели к приостановке плановой иммунизации населения», — отметил координатор ВОЗ по борьбе с полиомиелитом Паскаль Мканда.