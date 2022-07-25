Вспышку оспы обезьян зафиксировали в Испании

В испанском регионе Андалусия зафиксировано 12 случаев заражения оспой обезьян. Все пациенты являются работниками тату-салона, сообщил ОТР.

Местные власти закрыли заведение на карантин и устанавливают, с кем контактировали заболевшие в последнее время.

На данный момент вирус зафиксирован в 74 странах. Им заразилось не менее 17 тысяч человек. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, особенно высока опасность заразиться им в европейских странах.