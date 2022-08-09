Вспышку ковида зафиксировали в Тибете впервые за 2,5 года

Власти Китая в первый раз за два с половиной года выявили рост заболеваемости ковидом в Тибетском автономном районе. За последние сутки там зарегистрировали 22 инфицированных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, 21 из заразившихся — бессимптомные носители. Коронавируса в Тибете не регистрировали более чем 920 дней.

За прошедшие 24 часа в Китае зафиксировали 939 человек, заразившихся коронавирусом. Среди них 540 случаев — без видимых проявлений болезни. Самая сложная эпидемическая ситуация сложилась в южной провинции Хайнань. Там о новой вспышке коронавируса стало известно неделю назад.

По последним данным, в медучреждениях Китая находятся 7683 заразившихся. За последние семь дней число госпитализированных с кашлем, температурой и другими признаками COVID-19 в сутки возросло примерно на 7%.

Рост заболеваемости ковидом фиксируют в последние дни и в России. Накануне в РФ впервые с марта выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.