Вспышку коронавируса зафиксировали среди стай белохвостых оленей в США

Массовое заражение коронавирусом обнаружили среди находящихся в неволе белохвостых оленей. Ученые пояснили, что заражение парнокопытных произошло от человека. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном на сайте Biorxiv.

В ходе исследования специалисты изучили ПЦР тесты у 151 живущих на воле оленей и 132, обитающих в неволе. Выяснилось, что положительные тесты на коронавирус показали 94 парнокопытных, которые жили в одном загоне. Эти данные прямо свидетельствуют, что белохвостые олени могут стать новыми распространителями коронавируса, который может мутировать.

Распространение коронавируса среди животных может привести к мутациям, которые позволят ему обходить антитела, выработанные вакцинами. Об этом в беседе с газетой The New York Times заявил ветеринарный специалист университета Висконсин-Мэдисон они Голдберг.

«Когда дикие животные становятся резервуаром для развития и распространения вируса, то для человечества это будет серьезным вызовом», — пояснил он.

Сейчас специалисты намерены проверить, могут ли переносчиками возбудителя стать мыши, которые в основном живут рядом с людьми. Если подтвердиться, что они также могут стать переносчиками, то необходимо искать новый способ борьба с пандемией.

Ряд специалистов заявили, что сейчас есть возможность создать вакцину для оленей, но если с прирученными парнокопытными проблем не будет, то что делать с миллионами живущих на воле млекопитающих пока непонятно.