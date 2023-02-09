Мир 09 февраля 2023, 16:07 Вспышку холеры зарегистрировали в Малави ВОЗ: заболеваемость холерой в Малави увеличилась в январе на 143%

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Жители Малави стали намного чаще заражаться холерой. За прошлой месяц число случаев выросло на 143% по сравнению с декабрем 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в январе зафиксировали 17 078 случаев. Всего с марта 2022 года по февраль этого года в общей сложности холеру обнаружили 36 943 раз, при этом 1210 человек скончались.

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«В связи с резким увеличением числа случаев, наблюдаемых за последний месяц, есть опасения, что без [принятия] решительных мер ситуация будет продолжать ухудшаться», — сказано в сообщении ВОЗ.

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Организация посчитала текущую вспышку холеры в Малави самой смертоносной в истории этой страны. Власти выразили опасения, что распространение инфекции в ближайшее время может выйти из-под контроля. ВОЗ подчеркнул, что множество случаев заражения «истощают все возможности для реагирования на вспышку», при этом риски серьезных последствий наоборот увеличиваются.