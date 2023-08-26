Мир 26 августа 2023, 16:12 Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали на Украине — СМИ «Страна.ua»: на Украине у 25 свиней выявили африканскую чуму РИА «Новости»

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Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали в Винницкой области. Об этом сообщило украинское издание издание «Страна.ua».

Чумой заразились 25 животных. Распространение инфекции выявили в двух населенных пунктах — Ровнино и Прилуцкое. Всего на фермах содержали 689 свиней. После получения результатов было принято решение утилизировать все поголовье, чтобы предотвратить дальнейшее распространение чумы.

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Очаг АЧС ранее выявили в дикой природе Приморского края. ДНК африканской чумы свиней нашли во время исследования образцов патологического материала, взятых у трупа кабана. С 24 августа на территории Пограничного района ввели карантин.

Впервые АЧС зарегистрировали в 1903 году в Южной Африке. Вирус не опасен для человека, но представляет угрозу жизням диких и домашних животных.