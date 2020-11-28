Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в Бельгии и Норвегии

В двух европейских странах — в Бельгии и Норвегии — зафиксированы вспышки птичьего гриппа.

Инфекцию выявили у дикой птицы в норвежском регионе Ругаланд, пишет NRK.

Руководитель отдела здоровья животных Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов Оле-Херман Тронеруд призвал сообщать в случае находки мертвых птиц. Это необходимо для проверки на наличие инфекций. При этом чиновник подчеркнул, что риск заражения людей очень низкий.

Для домашней птицы в некоторых частях страны будет введен «комендантский час». Их нужно будет держать в закрытых помещениях, чтобы не допустить заражения.

Тронеруд предупредила, чтобы никто не прикасался к больным и мертвым птицам, поскольку они могут содержать другие инфекционные вещества, такие как сальмонелла.

О вспышке птичьего гриппа также сообщили в Бельгии. В приграничном с Францией городе Менене от вируса погибли около 600 птиц, передает Reuters. В рамках борьбы с распространением инфекции были уничтожены 151 тысяча птиц.

В ноябре власти Дании решили уничтожить около 25 тысяч цыплят, а также приостановить экспорт куриного мяса и яиц. Это произошло из-за вспышек птичьего гриппа в странах Евросоюза.