Так, в медицинских документах за 2018 год выявили 196 случаев «подозрительной» пневмонии, а в 2019 году — уже 256.

С ноября 2019-го по февраль 2020-го в Бергамо зарегистрировали 110 случаев воспаления легких с симптомами заражения коронавирусом. Таким образом, можно сделать вывод, что вспышка заболевания произошла в Италии гораздо раньше, чем власти ввели ограничительные меры.

Ранее известный итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что COVID-19 начал терять свою мощь. По его мнению, это означает, что второй волны осенью, скорее всего, не будет.

Всего в Италии к концу июня коронавирусом заразились более 240 тысяч человек, из них умерли 34,8 тысячи жителей страны. Всего же в мире COVID-19 переболели как минимум 10,4 миллиона человек.