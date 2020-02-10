Вспышка птичьего гриппа произошла в Китае

Пока весь мир в панике из-за нового смертельного коронавируса, который обнаружили в китайской провинции Хубэй, в другой части Китая начинает бушевать еще один вирус — в юго-западной провинции Сычуань вспышка птичьего гриппа H5N6.

«Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун провинции Сычуань», — приводит РИА «Новости» заявление министерства сельского хозяйства Китая.

На ферме находились 2497 домашних птиц, большая часть из них (1840) заразились и погибли.

Местные власти для предотвращения распространения заболевания уничтожили более 2,26 тысячи домашних птиц. Случаев заражения человека H5N6 пока выявлено не было.

В декабре 2019 года в китайском мегаполисе Ухань появился смертельный коронавирус, который сейчас получил название NCP. Он вызывает пневмонию. Жертвами инфекции уже стали больше 900 человек. Заражены больше 40 тысяч граждан во всем мире. Пока медикам удалось вылечить от коронавируса более 2,5 тысячи человек.