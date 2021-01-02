Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в центральной части Японии — в префектуре Гифу. По данным СМИ, очаг заражения выявлен на птицеферме в Минокамо.

Это уже 14-я из 47 префектур Японии, где зарегистрирована вспышка птичьего гриппа, сообщило агентство Kyodo.

В Гифу в ближайшее время специалисты будут решать вопрос о ликвидации всех кур на птицеферме в рамках эпидемических мер на заседании штаба по борьбе с заражением.

Первую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии в начале ноября этого года. С этого времени по всей стране убили более 3,8 миллиона кур.

В ноябре во многих странах регистрировали острую инфекционную вирусную болезнь птиц. Также в конце осени на многих фермах Бельгии, Норвегии, Франции пришлось уничтожить более 160 тысяч птиц, чтобы не допустить распространение вируса. Кроме того, крупные вспышки произошли на нескольких британских птицефермах и в Дании. В Англии из-за этого перед Рождеством уничтожили более 40 тысяч индеек, а в Дании убили около 25 тысяч цыплят.