Вспышка новой вариации коронавируса произошла в больнице в Германии

Среди зараженных — сотрудники клиники и пациенты. Неизвестный штамм выявили у трех из тех, у кого подтвердился COVID-19.

Анализы трех заболевших направили для дальнейшего исследования в клинику «Шарите» в Берлине. Эксперты уже заявили, что речь идет о новом штамме коронавируса. О его особенностях пока ничего не известно.

По оценке специалистов «Шарите», все в мире зарегистрировано более 12 тысяч мутаций коронавируса. Больше всего беспокойство у ученых вызывает «британский» штамм коронавируса. Он оказался очень заразен. Этот штамм вышел за пределы Великобритании и распространился в России, США, Финляндии, Греции, Вьетнаме, на Филиппинах и в других странах.

Минздрав Соединенного Королевства объявил о новом штамм коронавируса 14 декабря 2020 года. После этого многие государства временно приостановили авиасообщение с Великобританией. Россия не будет туда летать до 1 февраля.