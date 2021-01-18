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    18 января 2021, 10:45

    Вспышка новой вариации коронавируса произошла в больнице в Германии

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    В клинике города Гармиш-Партенкирхен 73 человек заразились коронавирусом. У части из них уже подтвердили новую вариацию вируса. Об этом сообщила газета Munchner Merkur.
    Вспышка новой вариации коронавируса произошла в больнице в Германии

    Среди зараженных — сотрудники клиники и пациенты. Неизвестный штамм выявили у трех из тех, у кого подтвердился COVID-19.

    Анализы трех заболевших направили для дальнейшего исследования в клинику «Шарите» в Берлине. Эксперты уже заявили, что речь идет о новом штамме коронавируса. О его особенностях пока ничего не известно.

    По оценке специалистов «Шарите», все в мире зарегистрировано более 12 тысяч мутаций коронавируса. Больше всего беспокойство у ученых вызывает «британский» штамм коронавируса. Он оказался очень заразен. Этот штамм вышел за пределы Великобритании и распространился в России, США, Финляндии, Греции, Вьетнаме, на Филиппинах и в других странах.

    Минздрав Соединенного Королевства объявил о новом штамм коронавируса 14 декабря 2020 года. После этого многие государства временно приостановили авиасообщение с Великобританией. Россия не будет туда летать до 1 февраля.