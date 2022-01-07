Вспышка неизвестной болезни произошла в Канаде

Канадские врачи зафиксировали вспышку неизвестной болезни. Они выявили неврологическое заболевание, поражающее молодых людей. Об этом сообщила газета The Guardian.

По информации издания, загадочную болезнь диагностировали у молодых пациентов в канадской провинции Нью-Брансуик. Заболевание снижает когнитивные функции человека. Также при нем происходит спазм мышц, нарушается работа вестибулярного аппарата и появляются болезненные ощущения в руках и ногах.

Как отметили врачи, неизвестное неврологическое заболевание приводит к снижением веса и периодическими галлюцинациями. Специалисты сравнивают его со смертельной болезнью Кройцфельдта — Якоба.

Болезнь вводит в заблуждение медиков уже порядка двух лет. В последнее время она стала поражать большее количество молодых людей. Всего в Канаде известно о 48 случаях заболевания. При этом цифра может быть больше, заявила газета. Согласно сведениям врачей, среди пациентов с подозрением на загадочную болезнь насчитывается восемь случаев летального исхода.