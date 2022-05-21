Вспышка лихорадки в КНДР поразила более 2 млн человек

Врачи КНДР за последние сутки зафиксировали более 219 тысяч случаев заражения лихорадкой. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство. Его заявление процитировало Yonhap.

За сутки от лихорадки скончался один житель Северной Кореи. За последнее время болезнь унесла 66 жизней. Всего лихорадкой заразились более 2,46 миллиона человек.

Власти КНДР ввели в стране «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда». Глава Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился ввести локдаун во всех регионах. Это сделали для предотвращения быстрого распространения вируса. Власти страны назвали лихорадку «зловредной пандемией». Свои действия они описывают как стремление «искоренить источник заразы» в кратчайшие сроки.

Все пациенты с лихорадкой жалуются на повышенную температуру. Об остальных симптомах пока неизвестно. Точное количество положительных результатов тестов на коронавирус у зараженных лихорадкой пока не сообщается. На данный момент известно, что как минимум у одного заболевшего выявили так называемый «стелс-омикрон».