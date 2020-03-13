Вспышка коронавируса в Китае могла начаться еще в ноябре. «Нулевой пациент» найден?

В Китае еще 17 ноября выявили первый случай заражения новым коронавирусом. СМИ уверяют, что его нашли у 55-летнего жителя провинции Хубэй.

Новые данные о начале распространения заболевания назвала газета South China Morning Post, сославшись на правительственные документы.

В материале говорится о девяти носителях вируса, о которых медикам было известно в ноябре. Пока что ни одного из них не назвали «нулевым пациентом». С кого началось распространение эпидемии, неизвестно.

Врачи поняли, что имеют дело с новым заболеванием, только в декабре. К середине месяца число инфицированных достигало 27 человек, спустя несколько дней их было уже 60. О том, что возбудителем болезни является новый коронавирус, стало известно 27 декабря. К этому времени заразились уже свыше 180 человек — и это только известные случаи.

В последний день 2019 года медики подтвердили заражение уже 266 пациентов, 1 января 2020-го их было 381.

Вирус давно вырвался за пределы Китая, сейчас им заражены уже свыше 121 тысячи человек, скончались около четырех тысяч. В марте ВОЗ заявила о пандемии коронавируса.