Вспышка коронавируса произошла в офисе около здания посольства России в Пекине

Массовое заражение коронавирусом зафиксировали в офисном здании по соседству с российским посольством в Пекине. Угрозу для россиян свели к минимуму. Об этом рассказал представитель дипмиссии Георгий Егоров.

«Подтверждаем вспышку коронавируса в офисном здании, расположенном недалеко от посольства. Местные власти срочно приняли все необходимые меры для локализации очага», — приводит ТАСС слова дипломата.

Егоров подчеркнул, что угрозу заражения для работников посольства и живущих неподалеку россиян свели к минимуму.

Вспышка SARS-CoV-2 произошла в Пекине на крупной конференции нефтяников, среди которых выявили больных COVID-19. В зоне, где перемещались участники мероприятия, оказалось посольство России. Городские власти ввели усиленные меры эпидемического контроля. Почти все заболевшие — сотрудники нефтяной компании PetroChina.