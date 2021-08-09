Вспышка холеры произошла в Африке

На юге Нигера произошла вспышка холеры. В результате она унесла жизни 12 человек и заразила 201 жителя в трех регионах. Об этом сообщил сайт Reuters.

Министр здравоохранения страны сообщил, что проливные дожди поспособствовали дальнейшему распространению болезни.

В Нигерии жители тоже страдают от вспышки холеры. С марта там погибли не менее 653 человека в 22 из 36 штатов. Министерство здравоохранения Нигера считают, что эти вспышки связаны между собой.

«Большинство случаев связаны с эпидемией, которая бушует в течение нескольких месяцев в соседних приграничных регионах, где наблюдается значительное смешение трансграничных групп населения», — говорится в заявлении министра здравоохранения Иди Иллиассу Майнассара.

Он отметил, что предыдущая вспышка холеры в Нигере произошла в тех же регионах в 2018 году. По словам Майнассара, граница Нигера с Нигерией является горячей точкой для вспышек холеры, население часто свободно перемещается между обеими странами без каких-либо ограничений.

Ранее стало известно, что японские ученые создали съедобную вакцину от холеры. Новый препарат довольно недорогой и простой в применении.