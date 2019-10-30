Вспышка дифтерии на Украине: в Киеве осталось всего 5 доз сыворотки

Руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская рассказал, что в украинской столице осталось всего пять доз сыворотки. На момент начала вспышки в Киеве было восемь флаконов вакцины, которые в качестве гуманитарной помощи предоставили детской инфекционной больнице.

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«Три из них использовали на женщину, которая болела в Александровской больнице, осталось в настоящее время пять сывороток», — пояснила Вишневская.

На данный момент в Киеве зафиксировали три случая заболевания. По заявлению украинского Департамента здравоохранения, вакцин для прививок в стране достаточно.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Украины не закупало сыворотку в 2018 и 2019 годах.