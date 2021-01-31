Вспышка «британского» штамма коронавируса произошла в Японии

Японский Минздрав зафиксировал в стране очаг нового вида инфекции в префектуре Сайтама. Заражения «британским» штаммом уже подтвердились у 64 человек.

После того как стало известно о распространении нового штамма из Британии, власти Страны восходящего солнца приостановили выдачу виз гражданам других стран. В Японию до 7 февраля разрешен въезд только для граждан страны и тех, кто постоянно в ней проживает.

Британские исследователи ранее заявили, что заразившиеся новым штаммом коронавируса реже заявляли о потере вкусовых ощущений и обоняния, чем люди, пораженные другими видами SARS-CoV-2. При этом у них чаще проявлялись другие типичные симптомы, такие как кашель, повышенная утомляемость и боль в мышцах.

В России пока не зафиксировано распространение новых штаммов коронавируса из Британии и ЮАР. Об этом ранее сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Британский премьер Борис Джонсон в январе заявил, что новый штамм SARS-CoV-2 имеет более высокую смертность.