Мир 30 августа 2023, 16:12 Вспышка «болезни легионеров» произошла в Испании El Mundo: «болезнь легионеров» унесла жизнь испанца, шесть человек заразились Unsplash

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Водные источники города Касерес в испанском автономном сообществе Экстемадура начали проверять санитарные службы после вспышки легионеллеза. Как сообщила газета El Mundo, скончался один местный житель, еще шесть проходят лечение в больницах.

По данным издания, погибший и зараженные — пожилые жители в возрасте от 65 лет и старше. Все пациенты находятся в отделении интенсивной терапии.

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В центре внимания специалистов находятся городские фонтаны, в том числе термальный источник, расположенный в центральном парке города. Заражение происходит при вдыхании воздуха с бактерией-возбудителем, которая обычно живет во влажных местах.

На минувшей неделе в качестве профилактических мер городской совет остановил работу восьми городских фонтанов после обнаружения возбудителя в системе водоснабжения. Также прекратили работать оросительные системы садов и парков.

Мэр города Рафаэль Матеос заверил после этой новой вспышки источники, которые дали положительный результат, продезинфицировали, а также провели повторные проверки, чтобы понять, удалось уничтожить вредоносную бактерию или нет. Он подчеркнул, что чаще всего проблемы связаны с фонтанами и оросительными системами, поэтому там необходимо усилить контроль. Мэр заметил, что от питьевой воды риск заражения минимален, поскольку возбудитель передается воздушно-капельным путем.

Журналисты напомнили, что в прошлом году от «болезни легионеров» в Касересе скончались пять человек, а заразились более 20. По итогам эпидемиологической проверки источника возбудителя так и не нашли. Прокуратура прекратила начатое уголовное расследование, объяснив, что без точных данных о рассаднике заболевания привлечь по делу о халатности некому.

Самая крупная вспышка легионеллеза среди европейских стран в этом году произошла в Польше, где скончались 11 человек, а количество зараженных достигло 144. Все погибшие — пожилые люди. По последним данным, в больница остаются 32 пациента, из которых трех поместили в реанимацию.