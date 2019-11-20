Вспыхнули, как спичка. Смогут ли бензиновые протесты свергнуть власть в Иране

Резкое подорожание бензина привело к массовым протестам в Иране. В стране почти полностью отключили интернет, те сообщения, которые проходят во внешний мир, показывают массовость беспорядков на улицах. По данным правозащитной организации Amnesty International, жертвами столкновений с полицией стали более ста человек. О том, что происходит в исламской республике, — в обзоре «360».

15 ноября власти Ирана отменили льготы на покупку бензина, цена на топливо резко подскочила, минимум на 50%.

Если раньше водители могли покупать в месяц до 250 литров бензина по цене 10 тысяч риалов за литр (19 рублей), то теперь — лишь 60 литров по 15 тысяч риалов (29 рублей). Сверх этой нормы за литр бензина придется заплатить 30 тысяч риалов (57,5 рублей).

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Правительство заявило, что полученные в результате доходы пойдут на выплаты малообеспеченным семьям. На дополнительное денежное пособие с этого месяца смогут рассчитывать 18 миллионов иранских семей.

Однако в нефтедобывающей стране, где бензин долгое время был одним из самых дешевых в мире, рост цен спровоцировал стихийные акции протеста. Автомобилисты блокировали дороги, бросая машины в пробках. Радикалы в масках разгромили и разграбили десятки магазинов, сожгли несколько автозаправок.

16 ноября по всей стране отключили интернет, иранцы остались без соцсетей и мессенджеров, а также без возможности распространять новости о том, что происходит в городах.

По данным неправительственной организации NetBlocks, с момента начала акций протеста число интернет-соединений Ирана с внешним миром снизилось до 4% от обычного уровня. Власти отключили как стационарные, так и мобильные сети. У некоторых пользователей получалось зайти в интернет с помощью VPN и других средств обхода блокировок.

По данным иранских властей, к 19 ноября обстановка нормализовалась. Очевидцы также сообщали, что в Тегеране стало меньше полиции и сил безопасности.

По всей стране, по официальным данным, было задержано более тысячи демонстрантов. Государственные СМИ сообщали о нескольких погибших протестующих, а также минимум четырех сотрудниках сил безопасности. Так, иранское агентство ISNA писало о том, что три стража порядка были заколоты ножами вблизи иранской столицы.

При этом Amnesty International заявила об убийстве по меньшей мере 106 демонстрантов в 21 городе Ирана. Эти данные были получены благодаря сообщениям свидетелей и правозащитников, а также при анализе видео с места событий.

Кадры, с которыми ознакомилась организация, показывали, как снайперы стреляют в толпы людей с крыши. В одном случае стрельба велась из вертолета.

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«Организация считает, что число погибших может быть гораздо выше, поскольку некоторые отчеты свидетельствуют о гибели 200 человек», — сообщила Amnesty.

Консервативная иранская газета Kayhan, главреда которой назначает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщила, что зачинщикам протестов грозит смертная казнь.

Издание утверждает, что они прибыли из-за границы. Сам Хаменеи 17 ноября заявил, что организаторы беспорядков связаны с семьей покойного иранского шаха, свергнутого 40 лет назад, и группой леворадикальных изгнанников «Моджахеды иранского народа» («Моджахедин-э Халк»), сообщало AP. Эта группа призывает к свержению правительства Ирана и якобы пользуется поддержкой личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

США в течение 15 лет считали движение террористическим, затем, вслед за ЕС, исключили из списков террористов.

Из-за беспорядков власти отложили четыре футбольных матча в разных частях страны. Встречи должны были пройти в четверг и пятницу — иранские выходные, сообщило агентство ISNA.

Государственное телевидение демонизирует протесты и демонстрирует народную поддержку властей. Во вторник 19 ноября там показали видео того, как сжигают Коран в мечети в пригороде Тегерана, а видео проправительственного митинга.