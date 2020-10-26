Об антироссийских санкциях в США вспомнят весной

Тема санкций против России в предвыборной гонке в США почти не играет роли. Пресса об этом практически не волнуется и не пишет. Поэтому при любом исходе выборов о ней вспомнят не раньше марта следующего года.

Об этом РИА «Новости» заявил глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко.

«Последние поводы — это история с Навальным и «Северный поток — 2», — отметил собеседник агентства.

По его мнению, введения санкций против газопровода хотели бы в основном пограничные ему страны — Украина и Польша. В теме Навального Вашингтон, скорее, следует за Европой.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов ранее заявлял, что санкции ЕС против России из-за случая с блогером Алексеем Навальным низведут отношения Москвы и Брюсселя до самого низкого уровня.