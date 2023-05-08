Мир 08 мая 2023, 22:42 Всплеск русофобии заметили в США перед Днем Победы Посол РФ Антонов: США раздули истерию перед Днем Победы РИА «Новости»

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Россия призвала власти США одуматься и перестать потакать нацистам ради конъюнктурных соображений. Об посол России в США Анатолий Антонов заявил после запрета американским ветеранам поехать на празднования Дня Победы в Москву. Его слова привел ТАСС.

«Обращает на себя внимание всплеск русофобии в США накануне празднования Дня Великой Победы. Власти не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию», — отметил дипломат, его обращение опубликовало посольство.

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Он напомнил о попытках США фальсифицировать факты о Второй мировой войне, а также игнорировании вклад советской армии в разгром фашизма. При этом незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании, сказал дипломат.

«На всех здешних мероприятиях гость номер один — посол Украины от режима президента Владимира Зеленского. Режима, который взращивает бандеровцев», — добавил Антонов.

Ранее стал известно, что американские ветераны Второй мировой войны, желавшие поехать в Москву на День Победы, получили угрозы об аннулировании паспортов со стороны властей.