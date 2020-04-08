Всплеск подачи заявок на регистрацию брака зарегистрировали в Ухане
«Газета.ru» со ссылкой на местное издание сообщила, что в Ухане зафиксировали всплеск подачи заявок на регистрацию брака после 76 дней полной изоляции.
Из-за большого количества заявок на регистрацию брака в работе онлайн-системы произошел сбой.
Сегодня, 8 апреля, сервисом воспользовались в три раза больше людей, чем в обычный день до карантина.
Услугу подачи заявок на заключение брака возобновили в Ухане 3 апреля. Для отправки необходимо иметь «зеленый код здоровья».