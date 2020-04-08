Всплеск подачи заявок на регистрацию брака зарегистрировали в Ухане

Из-за большого количества заявок на регистрацию брака в работе онлайн-системы произошел сбой.

Сегодня, 8 апреля, сервисом воспользовались в три раза больше людей, чем в обычный день до карантина.

Услугу подачи заявок на заключение брака возобновили в Ухане 3 апреля. Для отправки необходимо иметь «зеленый код здоровья».