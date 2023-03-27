Мир 27 марта 2023, 14:31 Вслед за попытками подавить Россию власти США возьмутся за Китай Патрушев: США пытаются подавить Россию, а потом возьмутся за КНР РИА «Новости»

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Американские власти не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свое главенство в мире. Сейчас они делают попытки подавить Россию, а потом возьмутся за Китай. Об этом секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил «Российской газете».

«Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР», — отметил Патрушев.

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Секретарь Совбеза напомнил, что с 1945 года причиной эскалации становится стремление США сохранить за собой главенствующую роль в геополитике.

Он обратил внимание, что, по мнению американцев, им мешают главенствовать две великие державы — Россия и Китай.

Патрушев выделил КНР в качестве основного экономического конкурента США. Россия же, по его мнению, превосходит Америку в духовно-нравственном и военном планах.

Ранее Патрушев назвал США главным диктатором мира.