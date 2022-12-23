23 декабря 2022, 10:47
Вслед за Patriot США перебросят на Украину истребители
Академик Бартош: переброска истребителей может стать продолжением поставок Patriot для ВСУ
Последствия поставок зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину могут начать новый этап эскалации конфликта. Вслед за ЗРК американские власти могут перебросить для нужд ВСУ американские истребители F-15 и F-16. Об этом член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош рассказал в беседе с Ura.ru.
«Поставки Patriot значат, что речь будет вестись не только о создании пояса ПВО на Украине. Но в первую очередь по защите аэродромов и мест базирования сухопутных войск», — пояснил Бартош.
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По его словам, на аэродромы, скорее всего, будут перебрасываться американские самолеты F-15 и F-16, управлять которыми будут как украинские летчики, прошедшие обучение, так и военные ВВС США и других стран.
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Украинских военных научат работать с ЗРК Patriot в США или в Германии.
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