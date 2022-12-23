Мир 23 декабря 2022, 10:47 Вслед за Patriot США перебросят на Украину истребители Академик Бартош: переброска истребителей может стать продолжением поставок Patriot для ВСУ РИА «Новости»

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Последствия поставок зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину могут начать новый этап эскалации конфликта. Вслед за ЗРК американские власти могут перебросить для нужд ВСУ американские истребители F-15 и F-16. Об этом член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош рассказал в беседе с Ura.ru.

«Поставки Patriot значат, что речь будет вестись не только о создании пояса ПВО на Украине. Но в первую очередь по защите аэродромов и мест базирования сухопутных войск», — пояснил Бартош.

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По его словам, на аэродромы, скорее всего, будут перебрасываться американские самолеты F-15 и F-16, управлять которыми будут как украинские летчики, прошедшие обучение, так и военные ВВС США и других стран.

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Украинских военных научат работать с ЗРК Patriot в США или в Германии.