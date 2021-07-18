Вслед за Германией: из-за сильных ливней в Австрии начались наводнения

Сильные дожди с грозами привели к подтоплениям в городах по всей Австрии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на службу по предупреждению стихийных бедствий в стране.

Пока ситуация в Австрии не настолько критичная, как в Германии и Бельгии. Нет жертв и масштабных разрушений. Однако наводнения уже начались в крупных населенных пунктах. В том числе, в городе Халлайн. Сообщения о том, что дома начинает затапливать, приходят и из других регионов.

В стране распространили сообщение о том, что возможна угроза наводнений. Пока дожди и грозы на востоке Австрии не прекращаются. В социальных сетях появились кадры с места непогоды. Видно, как вода уносит людей и машины.

Самое сильное наводнение сейчас на юго-западе Германии. По последним данным, число жертв стихии выросло до 144 человек. Сотни пропали без вести, родственники до сих пор не могут выйти с ними на связь. В западных районах страны объявлен режим военной катастрофы. В субботу там прорвало дамбу, вода хлынула на поля.

С подтоплениями борются жители Бельгии и Нидерландов. В голландских городах на востоке страны проходит эвакуация людей. Тысячи жителей остались без электричества. В Валкенбурге даже рухнул небольшой мост. Пока сведений о жертвах из Нидерландов нет.