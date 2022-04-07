«Вскрывали квартиры. Стреляли». Украинская тероборона разграбила село под Киевом

Мародерами, обчищавшими дома украинцев на территориях, вернувшихся под контроль ВСУ, не могли быть российские военные. Как стало известно из переговоров СБУ, которые появились в распоряжении российских ведомств, грабежами занимались бойцы территориальной обороны, которые заходили в населенные пункты вслед за украинской армией.

В разговоре некий «Лесогор» докладывает «Яну Ивановичу» о ситуации в селе Кухари под Киевом. Говорит, что после того, как российские войска вышли из Кухарей, туда зашла украинская тероборона. По словам Лесогора, тероборонцы оставались в Кухарях целую неделю — с 24 марта по 2 апреля.

«Войска пошли дальше. А зашла тероборона. И они за этот период тут разграбили этот поселок. Вскрывали квартиры. Стреляли. Забирали тут. Ограбили все, что можно и нельзя», — сказал Лесогор.

Ян Иванович отвечает, что если там есть староста села, ей нужно зафиксировать случаи мародерства. Лесогор переговаривается с другим человеком и сообщает, что в село придут полицейские, чтобы все задокументировать.

После этого Лесогор передает трубку третьему человеку — Александру Воляку. Он во всех деталях объяснил Яну Ивановичу, как можно проехать в Кухари. После этого Ян обещает на следующий день направить в Кухари оперативную группу. Александр спрашивает, заявлять ли о мародерствах в военную прокуратуру. Ян отвечает, что нужно, конечно, заявлять.

Позже выяснится, что тероборона побывала в Кухарях в каждом доме.