Мир 30 января 2024, 07:04 «Вскочила с места и исчезла». Дипломат — о реакции Лиз Трасс в день начала СВО Посол Келин: министр Трасс ушла из кабинета во время разговора о спецоперации Unsplash

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Будучи министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отказалась обсуждать причины начала спецоперации на Украине. Посол России Андрей Келин заявил в интервью Би-би-си, что во время разговора в первый день кампании она вышла из кабинета.

Дипломата вызвали в британский МИД 24 февраля 2022 года, чтобы выразить протест. Во время встречи с министром Андрей Келин попытался объяснить причины конфликта. Но, по его словам, Лиз Трасс просто ушла.

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«Выслушав всего нескольких фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления коротко и часто, и это все», — сказал он.

Сама Лиз Трасс заявила журналистам, что потребовала от Андрея Келина покинуть ее кабинет. Она назвала его объяснения дежурной российской пропагандой.

После отставки Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заняла его место, но продержалась меньше двух месяцев. Политолог и журналист Юрий Светов заявил, что она не обладала необходимыми для управления страной компетенциями.