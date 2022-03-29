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    29 марта 2022, 10:49

    ВКС РФ уничтожили три украинских беспилотника в районе Чернобаевки

    Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ в районе Чернобаевки

    Максим Зинкин

    Три беспилотных летательных аппарата уничтожили средства противовоздушной обороны российских ВКС в районе поселка Чернобаевка Херсонской области в ночь на 29 марта. Об этом сообщило Министерство обороны России.

    Также вечером 28 марта атакой высокоточными ракетами российские военные разгромили станцию с горючими материалами неподалеку от населенного пункта Клевань в Ровенской области. С этой базы заправлялась бронированная техника украинских нацистов, расположенная в пригороде Киева.

    Накануне сообщалось об обстреле минометным огнем мирных людей силами ВСУ в Харьковской области. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек.

    Днем 29 марта в Стамбуле пройдет очередной раунд переговоров между Россией и Украиной, они состоятся во дворце Долмабахче.