Три беспилотных летательных аппарата уничтожили средства противовоздушной обороны российских ВКС в районе поселка Чернобаевка Херсонской области в ночь на 29 марта. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также вечером 28 марта атакой высокоточными ракетами российские военные разгромили станцию с горючими материалами неподалеку от населенного пункта Клевань в Ровенской области. С этой базы заправлялась бронированная техника украинских нацистов, расположенная в пригороде Киева.

Накануне сообщалось об обстреле минометным огнем мирных людей силами ВСУ в Харьковской области. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек.

Днем 29 марта в Стамбуле пройдет очередной раунд переговоров между Россией и Украиной, они состоятся во дворце Долмабахче.