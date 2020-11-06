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    06 ноября 2020, 09:10

    Вся Сирия осталась без электричества

    Ксения Басырова, Юлия Булыгина

    По всей территории Сирии из-за аварии отключилось электричество. Снабжение электроэнергией сейчас пытаются восстановить. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Вся Сирия осталась без электричества

    Об отключении электричества по всей стране сообщили в министерстве энергетики Сирии.

    «Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии», — рассказали представители пресс-службы ведомства. Их слова приводит государственный канал Ikhbariya.

    Причины аварии не называются. Специалисты уже начали работы по постепенному восстановлению электроэнергии. В первую очередь свет включат в жизненно важных объектах.

    В конце августа жители страны уже оставались без света. Тогда электричество отключили из-за взрыва на трубопроводе в районе Дамаска. Власти назвали нападение терактом и заявили, что это уже шестая атака на газопровод страны.

    В декабре прошлого года произошло сразу три атаки на нефтегазовые объекты Сирии. Беспилотники ударили почти одновременно. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в центральной Сирии.