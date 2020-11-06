Вся Сирия осталась без электричества

Об отключении электричества по всей стране сообщили в министерстве энергетики Сирии.

«Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии», — рассказали представители пресс-службы ведомства. Их слова приводит государственный канал Ikhbariya.

Причины аварии не называются. Специалисты уже начали работы по постепенному восстановлению электроэнергии. В первую очередь свет включат в жизненно важных объектах.

В конце августа жители страны уже оставались без света. Тогда электричество отключили из-за взрыва на трубопроводе в районе Дамаска. Власти назвали нападение терактом и заявили, что это уже шестая атака на газопровод страны.

В декабре прошлого года произошло сразу три атаки на нефтегазовые объекты Сирии. Беспилотники ударили почти одновременно. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в центральной Сирии.