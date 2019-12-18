Всеправославное совещание предложили провести в феврале 2020 года в Иордании
Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с предложением провести в Иордании в феврале следующего года Всеправославное совещание по ситуации в православном мире. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Он действительно предлагает рассмотреть возможность проведения такой встречи в феврале», — цитируют замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова «Известия».
По данным издания, ранее в соцсетях появилась информация о том, что на февраль 2020 года намечено проведение Всеправославного совещания в Иордании по «украинскому вопросу».