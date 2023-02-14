Важное 14 февраля 2023, 10:14 Всеобщую воздушную тревогу объявили на Украине Воздушную тревогу объявили по всей Украине РИА «Новости»

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Власти объявили на Украине воздушную тревогу. Telegram-канал оповещения сообщил о сигнале во всех регионах страны.

Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве, городская администрация призвала жителей спуститься в убежища. Затем в 09:11 — по всей территории Украины. Сайт «Страна.ua» заявил, что поводом для это стал взлет российских самолетов с территории Белоруссии.

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Киевский режим пошел бы на подписание мирного договора с Россией, если бы оставался самостоятельным, заявил ранее советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он признал, что правительством при помощи военной и финансовой помощи управляют США, которые не заинтересованы в переговорах. Белый дом совершил большую ошибку, когда поставил украинский конфликт во главу угла своей внешней политики, предупредил американский журналист Эл Биненфелд. Президент Джо Байден истощил собственные запасы вооружения и в случае угрозы армия не сможет защитить страну.

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