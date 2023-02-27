Важное 27 февраля 2023, 09:29 Всеобщую воздушную тревогу объявили на Украине Воздушную тревогу объявили на Украине РИА «Новости»

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На территории Украины объявили воздушную тревогу. Особый режим действует по всей стране, сообщил Telegram-канал оповещения.

Сирены зазвучали в 08:20 в Днепропетровской области, затем в Киеве. Последними сигнал воздушной тревоги услышали жители Сумской, Ровненской и Тернопольской областей.

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Особый режим 27 февраля уже вводили в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Днепропетровской областях и контролируемой киевским режимом части Донецкой Народной Республики. Его отменили около восьми часов утра.

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Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать Донбасс. По информации представительства ДНР в СЦКК, в понедельник они атаковали Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив из Тоненького и Ильинки девять снарядов калибром 155 миллиметров. В Новониколаевке Волновахского района в воскресенье от детонации взрывоопасного предмета пострадал 18-летний парень.