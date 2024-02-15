15 февраля 2024, 12:29
Всеобщую воздушную тревогу на Украине объявили второй раз за день
Воздушную тревогу второй раз за 15 февраля объявили во всех регионах Украины
На Украине вновь объявили всеобщую воздушную тревогу. Предупреждение об опасности опубликовал Telegram-канал оповещения.
В 10:52 воздушную тревогу объявили в Винницкой области, затем в Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областях Украины. К 11:00 сирена звучала на всей стране, в том числе в Одесской и Ровненской областях. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности.
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«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — заявила пресс-служба городской государственной администрации.
В первый раз воздушную тревогу по всей Украине объявили утром и отменили спустя 2,5 часа. Взрывы прогремели во Львове, Киеве и Запорожье. Власти сообщали о повреждениях объектов инфраструктуры.
Взрывы
Украина
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