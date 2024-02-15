Мир 15 февраля 2024, 12:29 Всеобщую воздушную тревогу на Украине объявили второй раз за день Воздушную тревогу второй раз за 15 февраля объявили во всех регионах Украины РИА «Новости»

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На Украине вновь объявили всеобщую воздушную тревогу. Предупреждение об опасности опубликовал Telegram-канал оповещения.

В 10:52 воздушную тревогу объявили в Винницкой области, затем в Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областях Украины. К 11:00 сирена звучала на всей стране, в том числе в Одесской и Ровненской областях. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности.

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«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — заявила пресс-служба городской государственной администрации.

В первый раз воздушную тревогу по всей Украине объявили утром и отменили спустя 2,5 часа. Взрывы прогремели во Львове, Киеве и Запорожье. Власти сообщали о повреждениях объектов инфраструктуры.