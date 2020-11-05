Всеобщий локдаун введут в Греции
Греческий премьер Кириакос Мицотакис предупредил о введении в стране трехнедельного локдауна, чтобы сдержать рост числа зараженных от коронавируса. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на иностранные СМИ.
«Я предпочел принять решительные меры раньше, чем позже», — обозначил премьер-министр.
По данным информагентства, ограничения вступят в силу 7 ноября. В Греции будут работать только аптеки и супермаркеты. Чтобы выйти из дома, жителям потребуются временные разрешения.