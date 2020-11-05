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    05 ноября 2020, 17:52

    Всеобщий локдаун введут в Греции

    Артур Блянихов

    Греческий премьер Кириакос Мицотакис предупредил о введении в стране трехнедельного локдауна, чтобы сдержать рост числа зараженных от коронавируса. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на иностранные СМИ.

    «Я предпочел принять решительные меры раньше, чем позже», — обозначил премьер-министр.

    По данным информагентства, ограничения вступят в силу 7 ноября. В Греции будут работать только аптеки и супермаркеты. Чтобы выйти из дома, жителям потребуются временные разрешения.