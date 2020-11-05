Всеобщий локдаун введут в Греции

«Я предпочел принять решительные меры раньше, чем позже», — обозначил премьер-министр.

По данным информагентства, ограничения вступят в силу 7 ноября. В Греции будут работать только аптеки и супермаркеты. Чтобы выйти из дома, жителям потребуются временные разрешения.