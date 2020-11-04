Всеобщий карантин из-за COVID-19 введут на 3 недели в Литве

Литовское правительство на фоне роста заболеваемости коронавирусом приняло решение с 7 по 29 ноября ввести в республике всеобщий карантин. На этом настаивал литовский Минздрав.

Об этом сообщило Delfi. На пресс-конференции литовский премьер Саулюс Сквернялис назвал принятое решение неизбежным, и выразил уверенность, что «это сработает».

Заведения общественного питания будут работать только на вынос, магазинов и аптек, парикмахерских и салонов красоты ограничения не коснутся. На похоронах и свадьбах разрешено присутствие только десяти близких родственников. Религиозным общинам рекомендовано проводить свои службы удаленно.

В общественных местах разрешено находиться группами не более пяти человек.

Маски в общественных местах предписано носить всем жителям Литвы старше шести лет. Ученики 5-12 классов будут учиться удаленно. Начальная школа и детские сады будут работать без ограничений.

Без зрителей будут проводиться спортивные мероприятия, остановят работу музеев, кинотеатров и театров. Библиотеки будут работать дистанционно.

Если из-за введенных ограничений оборот компаний упадет не менее чем на 30% и если не менее 40% осуществляющих хозяйственную деятельность столкнется с падением оборота, правительство предоставит финансовую помощь.

Ранее власти Литвы сообщали, что помимо всеобщего карантина планируют из-за распространения коронавируса закрыть границы.