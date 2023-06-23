Мир 23 июня 2023, 14:21 Всеобщая мобилизация дошла до Чернигова «Страна.ua»: вслед за Киевом и Ивано-Франковском всеобщая мобилизация началась в Чернигове РИА «Новости»

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Военный комиссариат Черниговской области объявил мобилизацию. Всех военнообязанных обязали явиться, не дожидаясь повестки, сообщил украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Жителей Черниговской области в возрасте от 18 до 59 лет призвали прийти в территориальные центры комплектации и социальной поддержки для уточнения данных и пригодности к службе в армии согласно указу президента «О всеобщей мобилизации».

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Такое же объявление сделали военкоматы Оболонского района Киева и Ивано-Франковска.

На Украине устроили новую волну всеобщей мобилизации, которую официально запустили 25 февраля 2022 года, сообщил «Царьград». Командование поставило перед военными задачу набрать около 70-90 тысяч человек, чтобы за три месяца в ускоренном режиме обучить их по стандартам НАТО. Новобранцами в случае краха контрнаступления заменят тех, кто сейчас находится в резерве.