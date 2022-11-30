Мир 30 ноября 2022, 15:37 Всеобщая аудиенция папы Франциска в Ватикане завершилась выступлением циркачей из Кении РИА «Новости»

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Аудиенция папы римского Франциска в Ватикане завершилась акробатическим номером циркачей из Кении. Об этом рассказали журналисты РИА «Новости».

Аудиенция понтифика проходила около собора Святого Петра. Неожиданно для собравшихся людей на паперти появились пять циркачей. Они являются членами группы Black Blues Brothers. Артисты приехали в Ватикан из Кении.

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Темнокожие циркачи оделись в черные костюмы и шляпы. Перед понтификом они выступали в течение нескольких минут.

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Папе римскому понравился номер от Black Blues Brothers: он поаплодировал артистам. После выступления циркачи подарили понтифику одну из своих шляп. В ответ Франциск пожал им руки и сфотографировался с артистами на память.

По предварительной информации, папа римский сам захотел увидеть номер от Black Blues Brothers. Однако не уточняется, был ли он готов к организации выступления на паперти собора Святого Петра в Ватикане.