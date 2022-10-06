Всеобъемлющие предложения России для заключения мира передали Армении и Азербайджану | 360°

Мир 06 октября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

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Viber Всеобъемлющие предложения России для заключения мира передали Армении и Азербайджану Представитель МИД Захарова: Россия направила предложения по миру Еревану и Баку РИА «Новости»

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Россия передала Армении и Азербайджану всеобъемлющие предложения по заключению мирного договора. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передал ТАСС.

«Наши всеобъемлющие предложения переданы Баку и Еревану, как мы уже сообщали, спецпредставитель министра иностранных дел России Игорь Ховаев совершил серию поездок в регион для консультаций по данной теме», — сказала она.

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Захарова также назвала нецелесообразным комментирование деталей переговоров. По ее словам, Россия «не занимается рекламой», а говорит только о том, чего смогла добиться.

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«Мы нацелены на результат», — заявила представитель МИД России.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе обострился 13 сентября, когда пограничники обвинили друг друга в обстрелах. Через два дня в Ереван прибыла миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы оценить ситуацию и предложить способы решения конфликта. Затем Армения пожаловалась в Международный суд «на основании военных преступлений со стороны Азербайджана».

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